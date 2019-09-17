Наоми Кэмбелл оголила грудь на подиуме

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл прошла по подиуму на благотворительном показе Fashion For Relief, который прошел в Лондоне 16 сентября, в наряде с оголенной грудью. Фотографии с шоу опубликованы в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.
49-летняя Кэмпбелл вышла на публику в ярко-коралловом атласном платье в пол с глубоким вырезом на груди, который завершался небольшим бантом. Кроме него, на модели была длинная накидка в тон с вырезанными элементами, а также головной убор, украшенный свисающими помпонами. Весь наряд был создан итальянским люксовым модным домом Valentino.
На некоторых снимках модель прикрывает грудь или придерживает платье, чтобы декольте не оголило ее полностью.
Ранее в сентябре Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья. На модели было полупрозрачное черное платье в пол с вырезом кливидж от французского дизайнера и создателя одноименного модного дома Тьери Мюглера.