Наоми Кэмбелл оголила грудь на подиуме

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл прошла по подиуму на благотворительном показе Fashion For Relief, который прошел в Лондоне 16 сентября, в наряде с оголенной грудью. Фотографии с шоу опубликованы в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

49-летняя Кэмпбелл вышла на публику в ярко-коралловом атласном платье в пол с глубоким вырезом на груди, который завершался небольшим бантом. Кроме него, на модели была длинная накидка в тон с вырезанными элементами, а также головной убор, украшенный свисающими помпонами. Весь наряд был создан итальянским люксовым модным домом Valentino.

Фото опубликовано @naomi

На некоторых снимках модель прикрывает грудь или придерживает платье, чтобы декольте не оголило ее полностью.

Ранее в сентябре Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья. На модели было полупрозрачное черное платье в пол с вырезом кливидж от французского дизайнера и создателя одноименного модного дома Тьери Мюглера.

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