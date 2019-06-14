Наоми Кэмпбелл разделась в пустыне и взволновала поклонников

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл разделась посреди пустыни Кении для съемки в июльском номере британского Vogue. Модель поделилась одним из снимков в Instagram-аккаунте.

На фотографии Кэмпбелл стоит спиной к камере, повернув голову в сторону. Тело 49-летней модели полностью обнажено, а на ее пояснице висит украшение.

Подписчики пришли в восторг от фото. «Наоми, ты просто королева!» — похвалил модель один поклонник. «Кто сказал, что не бывает ничего идеального? Ты икона и всегда ей будешь!» — восхищалась другая комментаторша. «У тебя идеальное тело, Наоми», — сыпал комплиментами третий подписчик.

В январе Наоми Кэмпбелл вышла на подиум во время Недели высокой моды в Париже в полупрозрачном наряде. Британская модель закрывала показ итальянского модного дома Valentino сезона весна-лето 2019 в платье с пышной юбкой с оборками и с полупрозрачным верхом. Сквозь ткань была видна обнаженная грудь.

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