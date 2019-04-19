Наоми Кэмпбелл пожаловалась на проблемы из-за цвета кожи

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл призналась, что иногда в ее карьере возникают проблемы из-за цвета кожи. Об этом сообщает Independent.

Кэмпбелл рассказала, что в «одной стране» свернули рекламу с ее участием из-за расистских предрассудков. «Она [фэшн-индустрия] до сих пор недостаточно сбалансирована. Я стала лицом новой рекламной кампании, а мне говорят, что в одной стране не покажут фотографию из-за цвета моей кожи», — пожаловалась 48-летняя топ-модель.

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По мнению Кэмпбелл, несмотря на то, что индустрия моды стала намного восприимчивее к цветным людям, ей предстоит еще долго развиваться до достижения полного равноправия рас. «Сейчас я бы хотела увидеть, как перед моделями [цветными] открываются те же самые возможности, и они получаю те же самые гонорары», — призналась она.

Кэмпбелл считает, что это достижимо только при условии, что африканских моделей будут больше вовлекать в индустрию.

В июне 2018 года испанский бренд-производитель нижнего белья и пляжной одежды Oysho выпустил купальник с изображениями обезьян, который представила темнокожая девушка. Более того, слитный костюм с ярко-зеленым тропическим принтом получил название «Обезьяны в джунглях».

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