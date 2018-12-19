Бренд одежды высмеял чернокожих и пострадал

Американской бренд одежды Forever 21 извинился за рекламу свитера с изображением персонажа африканского происхождения на белокожей модели. Об этом сообщает Daily News.

На официальном сайте бренда появился разноцветный свитер Fair Isle с надписью «Ваканда навсегда» и маской главного героя, созданного по мотивам фильма «Черная пантера». Однако особое внимание покупателей привлек белокожий парень со светлыми волосами, рекламирующий товар. Покупатели обвинили фирму в расизме, поскольку изображенный на вещи персонаж — африканец.

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Возмущенные пользователи Twitter набросились на бренд в соцсети.

«Это неприемлемо. Вокруг достаточно афроамериканских моделей, которые выглядели бы уместно в этой рекламе», — гневались одни.

«Они взяли максимально белого, голубоглазого блондина для рекламы свитера "Ваканда навсегда"… Forever 21, я хочу поговорить с вашим рекламным отделом. Кто-то же утвердил это и даже посчитал, что все сработает как надо», — негодовали другие.

В результате бренд извинился перед покупателями и снял свитер «Ваканда навсегда» с продажи.

Ранее в декабре пользователи Twitter ополчились на итальянский модный дом Prada за коллекцию одежды с фантастическими персонажами и обвинили бренд в расизме. Люксовый бренд представил праздничную коллекцию Pradamalia, в которую добавил семь новых существ со сверхъестественными способностями.

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