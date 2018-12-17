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Prada пришлось извиняться за «расистские» вещи

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Пользователи Twitter ополчились на итальянский модный дом Prada за коллекцию одежды с фантастическими персонажами и обвинили бренд в расизме. Об этом сообщает Fox News.

Люксовый бренд представил праздничную коллекцию Pradamalia, в которую добавил семь новых существ со сверхъестественными способности. Однако пользователи социальной сети Twitter заметили, что два персонажа Otto и Toto, представленные в коллекции, имеют большие губы и похожи на чернокожих людей. Разъяренные комментаторы ополчились на бренд за «расистскую пропаганду» и призвали компанию нанять больше чернокожих сотрудников.

Представители Prada тут же опровергли обвинения в расизме. «Prada не терпит расизма. Pradamalia — это вымышленные персонажи, представляющие творческую задумку Prada. Это воображаемые существа, которые не имеют какого-либо отношения к реальному миру и, разумеется, к темнокожим людям», — написала компания в официальном Twitter-аккаунте.

В результате компания все же принесла свои извинения и изъяла несколько товаров коллекции Pradamalia из продажи.

В ноябре итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил новый рекламный ролик и получил обвинение в расизме. Кампания стартовала в преддверии модного показа в Шанхае. На видео китайская женщина безуспешно пытается съесть итальянскую еду китайскими палочками.

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