Ким Кардашьян обнаружила пошлый сюрприз в сумке Prada

kimkardashian / Instagram

На День матери Хлои Кардашьян подарила сестре Ким Кардашьян дизайнерскую сумку-косметичку, в которой лежал вибратор вместе с разноцветными конфетами драже в форме пенисов. Видео с маленькой нейлоновой косметичкой Prada и ее содержимым Ким Кардашьян опубликовала в stories в своем профиле Instagram 14 мая.

Кроме конфет и секс-игрушки, в черной сумке стоимостью 1420 долларов лежала записка. «Иногда матерям нужно все брать в свои руки», — пошутила Хлои Кардашьян.

«Окей, с небольшим опозданием открываю подарок от Хлои на День матери. Я думала, что это была просто симпатичная маленькая сумка Prada, но… Спасибо, Хлои», — прокомментировала сюрприз Ким Кардашьян.

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В мае стало известно, что участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян будет удостоена звания «Инфлюенсер года». Совет модельеров Америки (CFDA) создал новую награду и решил вручить ее 37-летней Кардашьян. «За последнее десятилетие Ким Кардашьян-Уэст в совершенстве овладела мастерством влияния в цифровой среде», — отметила основатель CFDA дизайнер Диана фон Фюрстенберг.

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