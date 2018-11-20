Dolce & Gabbana поглумился над женщиной и разъярил китайцев

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил новый рекламный ролик и получил обвинение в расизме. Об этом сообщает Daily Mail.

Кампания стартовала в преддверии модного показа в Шанхае, который состоится в среду, 21 ноября. На видео китайская женщина безуспешно пытается съесть итальянскую еду китайскими палочками, а голос за кадром оставляет по этому поводу едкие комментарии.

Ролик разместили, в частности, на китайской платформе Weibo, откуда он был удален менее чем через сутки. Его также опубликовали в Instagram-аккаунте @diet_prada. Пользователи соцсети посчитали ролик расистским и ополчились на Dolce & Gabbana.

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«Dolce & Gabbana — расисты, которые даже не потрудились выучить базовые вещи о китайских клиентах. Эта реклама оскорбляет мою культуру», — писали они в комментариях.

«Видео переполнено стереотипами, сарказмом и дискриминацией», — соглашались другие.

В сентябре итальянский дизайнер и один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана оскорбил модного блогера Кьяру Ферраньи, назвав ее свадебное платье дешевкой.

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