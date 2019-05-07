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Модель с заболеванием кожи вышла на публику в прозрачном костюме

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Винни Харлоу

Канадская фотомодель и активистка Винни Харлоу с витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру»), появилась на афтерпати ежегодного бала Met Gala в полностью прозрачном комбинезоне. Ее фотографии публикует Daily Mail.

На 24-летней модели был облегающий костюм с леопардовым принтом, через который просвечивалась ее обнаженная грудь, и белый парик. Она дополнила свой наряд корсетом и высокими сапогами такой же расцветки, а также серьгой в виде клыка.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2019 состоялся 6 мая и был посвящен эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе» (понятие «Кэмп» в неклассической эстетике означает изощренный вкус, предельную чувствительность, любовь к искусственности, некоторую вульгарность; обычно связывается с гей-субкультурой — прим. «Ленты.ру»).

В мае сообщалось, что певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья на балу Met Gala. Во время своего выхода Гага сменила три платья, под последним из которых оказался комплект сверкающего белья и сапоги на платформе.

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