Американский актер принес на вечеринку «собственную голову»

Американский актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето появился на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке с копией собственной головы. Об этом сообщает Harpers Bazaar.

На нем был красный длинный кафтан Gucci с высоким воротником и украшением из драгоценных камней. В качестве аксессуара Лето нес в руках полноразмерную реплику своей головы.

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Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2019 состоялся 6 мая и был посвящен эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе» (понятие «Кэмп» в неклассической эстетике означает изощренный вкус, предельную чувствительность, любовь к искусственности, некоторую вульгарность. Обычно связывается с гей-субкультурой — прим. «Ленты.ру»).

Итальянский модный дом Gucci представил шоу, на котором модели шли по подиуму с «собственными головами» в руках, на миланской Неделе моды в феврале 2018 года. «Наша работа — это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе», — прокомментировал тогда перформанс креативный директор Gucci, модельер Алессандро Микеле.

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