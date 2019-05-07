Американская певица нарядилась люстрой

Американская певица Кэти Перри появилась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala в костюме люстры. Об этом сообщает Vogue.

На ней было расшитое кристаллами Swarovski мини-платье без бретелек, к которому прикрепили конструкцию в виде двухъярусной люстры с горящими лампочками-свечами. Мини-версия люстры балы размещена и на голове певицы.

Автором наряда Кэти Перри стал дизайнер итальянского бренда Moschino Джереми Скотт. «Вы когда-нибудь бывали на балу, где нет люстры?! Сама по себе идея элегантности соответсвует понятию "кэмп". Я хотел поиграть с этой концепцией, подшутить над ней с любовью, — рассказал о своей работе дизайнер. — Этот предельно сложный образ. Возможно, это самое сложное творение в моей жизни!»

По информации издания, декоративную люстру для костюма Кэти Перри заказали тоже в Swarovski. На изготовление наряда ушло шесть недель.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2019 состоится 6 мая и будет посвящен эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе» (понятие «Кэмп» в неклассической эстетике означает изощренный вкус, предельную чувствительность, любовь к искусственности, некоторую вульгарность. Обычно связывается с гей-субкультурой — прим. «Ленты.ру»).

Ранее сообщалось, что на том же вечере певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья. Во время своего выхода Гага сменила три платья, под последним из которых оказался комплект сверкающего белья и сапоги на платформе.

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