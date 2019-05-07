Леди Гага разделась до нижнего белья на одной из крупнейших вечеринок США

Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Певица прибыла на вечеринку в объемном ярко-розовом сатиновом платье с пышными рукавами, шлейф которого несли несколько мужчин в черных костюмах и с зонтиками в руках. Автор платья — бывший стилист Гаги, американский дизайнер Брандон Максуэлл.

Поднявшись по лестнице, Леди Гага сбросила розовое платье и показала другой наряд — черное платье с пышной юбкой и корсетом без бретелек.

Следующим нарядом на фотосессии певицы стало новое кислотно-розовое облегающее платье. К нему певица добавила крупные черные очки и позировала с черной телефонной трубкой в руках.

Свой выход Гага завершила раздеванием: под ее третьим платьем оказался комплект нижнего белья черного цвета, колготки в сеточку и сверкающие сапоги на высоких каблуках и платформе.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2019 состоялся 6 мая и был посвящен эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе» (понятие «Кэмп» в неклассической эстетике означает изощренный вкус, предельную чувствительность, любовь к искусственности, некоторую вульгарность. Обычно связывается с гей-субкультурой — прим. «Ленты.ру»).

Ранее сообщалось, что на ту же вечеринку британский певец и участник группы One Direction Гарри Стайлс надел «женскую» одежду. На фотографиях с мероприятия видно, что певец предпочел гендернофлюидный стиль (образы, в которых используются одновременно элементы как мужской, так и женской одежды — прим. «Ленты.ру»): на нем был черный комбинезон с кружевными и прозрачными вставками и жемчужная серьга.

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