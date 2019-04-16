Трампа отказались пускать на одну из крупнейших вечеринок США

Главный редактор модного журнала Vogue Анна Винтур заявила, что ни при каких обстоятельствах не пустит президента США Дональда Трампа на одно из крупнейших событий в фэшн-индустрии — ежегодный бал Института костюма музея Метрополитен Met Gala. Об этом сообщает Independent.

На журналистском саммите «Женщины мира» в Нью-Йорке бывшая коллега Винтур Тина Браун спросила, есть ли что-то, что может помочь президенту получить приглашение на бал. «Совершенно ничего», — ответила Анна Винтур.

Более того, главред Vogue отказалась снимать для обложки своего журнала жену Дональда Трампа Меланию.

Отмечается, что Анна Винтур является активным сторонником Демократической партии. Она организовывала сбор средств для бывшей кандидатки в президенты Хиллари Клинтон и 44-го лидера США Барака Обамы.

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Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2019 состоится 6 мая и будет посвящен эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе» (понятие «Кэмп» в неклассической эстетике означает изощренный вкус, предельную чувствительность, любовь к искусственности, некоторую вульгарность. Обычно связывается с гей-субкультурой — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Анна Винтур заявила, что вкус жены принца Гарри Меган Маркл начал оказывать влияние на ее модные предпочтения, а также принес пользу королевской семье.

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