Найдена польза Меган Маркл для королевской семьи

Вкус жены принца Гарри Меган Маркл принес пользу королевской семье и начал оказывать влияние на модные предпочтения главного редактора журнала Vogue Анны Винтур. Об этом последняя заявила на журналистском саммите «Женщины мира» в Нью-Йорке, передает The Cut.

Во время встречи Винтур нарекла стиль Меган Маркл фантастическим и похвалила ее гардероб, выбранный для путешествия в Австралию и Новую Зеландию. «Она проявила уважение, выбирая одежду неизвестных австралийских дизайнеров, и это замечательно. Но самое главное — она привнесла современность в королевскую семью и стала источником вдохновения», — отметила эксперт моды.

На том же саммите бывшая коллега Винтур Тина Браун спросила, как Анна относится к женской униформе. «Я думаю, что это личное дело каждой. Возможно, намного проще носить каждый день одно и то же и ни о чем не беспокоиться, — рассуждала Винтур. — Может быть, это скучновато, и пора меняться. Недавно я много думала о брючных костюмах, так что… Спасибо герцогине Сассекской!»

Вся галерея «Положение обязывает» Продолжить Герцогиня и герцог Сассекские отправляются на прием в честь своей свадьбы, 19 мая 2018 года Фото: REX / Shutterstock 1 /16

В марте стало известно, что Меган Маркл отказалась носить одежду для будущих мам в период беременности и предпочла ей свободные модели люксовых модных домов вроде Dior и Givenchy. Королевская стилистка Элизабет Холмс раскрыла, что герцогиня считает наряды для беременных безвкусными. Также отмечалось, что общая стоимость одежды, в которой Меган Маркл выходила в свет во время беременности, составляет около 500 тысяч долларов.

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