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Известный британский певец появился на вечеринке в «женской» одежде

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Британский певец и участник группы One Direction Гарри Стайлс выбрал для ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке черный комбинезон с кружевными и прозрачными вставками. Об этом сообщает The Sun.

Как заметно на фотографиях с мероприятия, певец предпочел гендернофлюидный стиль (образы, в которых используются одновременно элементы как мужской, так и женской одежды — прим. «Ленты.ру»). Свой наряд Стайлс дополнил аксессуарами — несколькими кольцами и жемчужной серьгой в ухе, а также обувью на высоком каблуке. На пальцах поп-исполнителя можно разглядеть маникюр в черном и белом оттенках.

Издание отмечает, что наибольшее внимание фанатов привлекли татуировки и соски Стайлса, которые просвечивали сквозь прозрачный верх комбинезона. На мероприятии певец появился с креативным директором Gucci Алессандро Микеле, который был одет в розовый комбинезон с объемными деталями.

HIS STANCE IS SO POWERFUL

Фото опубликовано @harryflorals

В феврале выбором наряда для церемонии вручения премии Оскар удивил американский актер Билли Портер. Черное бархатное платье сшил для актера дизайнер Кристиан Сириано, самый молодой победитель проекта «Подиум». Звезда сериала «Поза» дополнил свой образ черным болеро, напоминающим укороченный до талии мужской пиджак.

Бойз-бэнд One Direction был основан в Лондоне в 2010 году. В его состав входят четыре исполнителя: Луи Томлинсон, Гарри Стайлс, Найл Хоран, и Лиам Пейн. До 2015 года в группе был пятый участник — Зейн Малик.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2019 состоялся 6 мая и был посвящен эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе» (понятие «Кэмп» в неклассической эстетике означает изощренный вкус, предельную чувствительность, любовь к искусственности, некоторую вульгарность. Обычно связывается с гей-субкультурой — прим. «Ленты.ру»).

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