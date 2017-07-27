Из жизни
 

Пластические хирурги выбрали самое привлекательное мужское лицо в мире

Перейти в «Мою Ленту»
Джордж Клуни
Джордж Клуни

Американского актера Джорджа Клуни назвали самым привлекательным мужчиной в мире, пишет в четверг, 27 июля, Daily Mail. К такому выводу пришли медики из лондонского центра пластической хирургии на основании пропорций, которые считаются идеальными по формуле золотого сечения.

Исследователи опирались на методику компьютерной картографии (computer mapping technique). С ее помощью руководитель центра доктор Джулиан Де Силва (Julian De Silva) выяснил, что лицо 56-летнего Клуни на 91,86 процента совпадает с пропорциями формулы.

«Джорджа Клуни десятилетиями считали самым красивым мужчиной в мире. Отлично, что это подтвердилось и с научной точки зрения», — сказал Силва. По информации Daily Mail, опираясь на методику, также идеальными были признаны черты лица и других знаменитостей. В их число попали актеры Брэдли Купер, Бред Питт, певец Гарри Стайлс, Дэвид Бекхэм и другие.

Золотое сечение (золотая пропорция) известно еще с «Начал» Евклида, увидевших свет более 2300 лет назад. Математически оно представляет собой иррациональное число, примерно равное 1,618. В процентном округленном значении золотое сечение — это деление какой-либо величины в отношении 62 процента к 38.

В лице человека можно проследить пропорции, подчиненные золотому сечению. Считается, что чем больше соотношений в этих соразмерностях, тем более привлекательным является внешний вид для окружающих.

Клуни снялся в таких фильмах, как «От заката до рассвета», «Да здравствует Цезарь!», «После прочтения сжечь», «О, где же ты, брат?», а также в трилогии «Друзья Оушена». В 2009 году он был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Scientific research confirms that George Clooney DOES have the world's most handsome face (and Bradley Cooper and Brad Pitt's chiselled features aren't far behind)
Мелания и Иванка Трамп попали в список самых красивых политиков Вашингтона
Пластические хирурги составили портрет идеальной женщины
Пластические хирурги выбрали самое красивое в мире лицо
Последние новости
В Абхазии разбился самолет с туристами из России
«Краснодар» вырвал победу в матче Лиги Европы
Приехавших в Молдавию российских артистов пообещали депортировать
Названы самые популярные среди покупателей жилья в Москве станции метро  
Владелец «Югры» представил план спасения банка
США впервые прекратят поддержку одной из группировок оппозиции в Сирии
Киев ответил на слова итальянского посла о независимом референдуме в Крыму
Другие материалы рубрики
Из жизни00:53Сегодня
Уинстон Блэкмор в полигамном коммьюнити Бонтифул

Отец-молодец

Как сделать 800 детей и не платить алименты
20:5213 июля

Беременная австралийка устроила фитнес-тренировку в больнице перед родами

17:38Сегодня

Спасенный Памелой Андерсон слон затоптал пытавшегося сделать с ним селфи мужчину

11:46Сегодня

Анджелина Джоли рассказала о перенесенном параличе лицевого нерва

Из жизни00:0624 июля

Одноногий бандит

Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
18:3013 июля

Индийскому подростку удалили самый длинный в мире зуб

13:34Сегодня

Обнаженный мужчина украл пиво из магазина в польских Сувалках

21:1426 июля

Мелания и Иванка Трамп попали в список самых красивых политиков Вашингтона

Из жизни00:0221 июля

Кто с мечом к нам придет

С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
15:4913 июля

Выставка-пристройство «Всем по собаке» пройдет в Москве при звездной поддержке

11:21Сегодня

Гигантский паук Арагог испортил влюбленным из Австралии романтический ужин

11:3326 июля

Сотня Санта-Клаусов собралась в Копенгагене на рождественский конгресс

Россия
На почтальона всегда стучат дважды
Кто и как ворует на почте в России
Путин подписал закон о повышении порога долга для запрета выезда за рубеж
Кадыров заявил о готовности уйти с поста главы Чечни и уехать в Иерусалим
«Подавать лягушку грузинам опасно»
Шеф-повар Мамия Джоджуа – о новой грузинской кухне
26 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета. Слева - директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Дмитрий Песков. Второй справа - временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков. Категории: Политика Репортаж: Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Карелию Место: Петрозаводск, Россия Дата события: 26.07.2017 Дата поступления: 26.07.2017 Автор: Михаил КлиментьевДовели до точки кипения
Почему в Петрозаводске Путин вспомнил о шоковой терапии
Главный археолог Москвы опроверг проблемы с раскопками на Биржевой площади
Митинг против нелегальных мигрантов разогнали в Ингушетии
Все материалы
Мир
A protester reacts in front Moroccan police forces during a demonstration in the northern town of El Hoceima, Morocco, Thursday, July 20, 2017. Clashes between police and Moroccan protesters Thursday left at least 83 injured in clouds of tear gas and running battles at an unauthorized demonstration over inequality and corruption.Налетели на Риф
Пережив «арабскую весну», марокканская монархия вновь оказалась под ударом
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Макрон пообещал фильтровать беженцев в Африке
США впервые прекратят поддержку одной из группировок оппозиции в Сирии
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Итальянский посол обосновал воссоединение Крыма с Россией
Все материалы
Бывший СССР
«Это будет военная диктатура»
Депутат Рады Михаил Добкин — о своем уголовном деле и оккупантах в Харькове
Проникшим на латвийскую военную базу россиянам вынесли приговор
Киев ответил на слова итальянского посла о независимом референдуме в Крыму
Саакашвили пригрозил Порошенко свержением
Губернатор Запорожской области заявил о подготовке переворота в регионе
После мемов с Кейджем казахстанский министр решил дарить чапаны всем гостям
Суд запретил президенту Молдавии проводить референдум о расширении полномочий
Все материалы
Финансы
«Мы находимся глубоко в яме»
Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица
Альфа-банк и S7 Airlines запустили продажу билетов через блокчейн
Кудрин предрек России долгие годы под санкциями
Россия отложит реализацию части арктических проектов
Снижение бедности в России объяснили «замерзанием» прожиточного минимума
Нефти Brent предсказали рост до 60 долларов
ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне
Все материалы
Бизнес
На дне
Санкции США могут поставить под удар совместные с ЕС проекты российских компаний
Билл Гейтс перестал быть самым богатым человеком в мире
Автобус TEBНаживка для инвестора
Как технический прогресс и научные открытия рождают аферы века
Европейский бизнес выступил против новых антироссийских санкций США
«АвтоВАЗ» увеличил экспортные продажи на 76 процентов
Суд разрешил Потанину не платить бывшей жене 850 миллиардов рублей
Немцы предложили России выход из ситуации с турбинами Siemens
Все материалы
Силовые структуры
Большой флот Владимира Путина
Сможет ли ВМФ России закрепиться на втором месте в мире
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Первую партию двигателей для новых Ту-160М2 изготовят до конца 2018 года
Перспективный российский вертолетоносец назовут «Севастополем»
Суд рассмотрит дело об убийстве мэра подмосковного города 11-летней давности
Сбивший насмерть пешехода бывший мэр Ярославля вновь оказался под следствием
Все материалы
Наука и техника
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
После террористического акта на Уолл-стрит, 16 сентября 1920 годаКрасная угроза
Почему в 1917 году американцев испугал пароход, полный большевиков
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
Огненные красные муравьи впервые атаковали человека в Японии
В Белоруссии нашли «молоты Тора»
Останки «младенца-инопланетянина» нашли в Крыму
Российские школьники запустят в космос наноспутник
Все материалы
Спорт
Валерий МасловВслед за Стрельцом
Умер уникальный футболист и хоккеист Валерий Маслов
«Свиньи», «кони» и геи
За что болельщики «Зенита» регулярно «травят» своих футболистов
«Краснодар» вырвал победу в матче Лиги Европы
Погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Сергей Петросян
В сборной Бразилии по футболу начали изучать русский язык
Показавшего средний палец болельщикам футболиста «Зенита» накажут
В Петербурге отказали решившему принять православие голландскому футболисту
Все материалы
Культура
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок
Лучшие снимки финалистов фотоконкурса «Точка на карте. Память места»
Кирилл Разлогов: Превратности словоупотребления
Почему неуместны некоторые указы
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
Эдуард Лимонов поведал о покушениях на свою жизнь
Приехавших в Молдавию российских артистов пообещали депортировать
Умерла татарская певица Хания Фархи
Утвержден актер на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Топай на телевидение, твое место там!»
Как Малахов и Дружко превращают YouTube в зомбоящик ради денег и славы
Вайнахи рассказали о месяцах преследования женщин за «полуголые» фото в соцсетях
Твит о плавающих у берегов Крыма фекалиях проиллюстрировали снимком Тимати
Brazzers выпустит порнопародию на «Игру престолов»
Американский журналист взял интервью у кулера с водой
Из камеры в камеру
Как порнозвезды и сторонники Навального становятся жертвами массовой слежки
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Все материалы
Ценности
Скоростной режим
Гоночные и раллийные ретроавтомобили на аукционе Silverstone
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Борису Джонсону подарили легинсы «как у Хью Джекмана»
GlamGlow выпустил маску с ежом и ехидной
Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла
Арабские судостроители отделали яхту хризопразами и аметистами
«Нецензурный» костюм Конора Макгрегора поступил в продажу
Все материалы
Путешествия
Лететь нельзя вернуть
Что нужно знать о возвратных и невозвратных билетах
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Среди выселенных из отеля в Турции туристов оказалось около 70 россиян
Британский ресторан затроллил недовольного посетителя «гейским» названием коктейля
Старейший в России заповедник начал сбор средств на сохранение Байкала
Из пятизвездочного турецкого отеля выселили несколько сотен туристов
В стамбульском аэропорту столкнулись два самолета
Все материалы
Из жизни
Уинстон Блэкмор в полигамном коммьюнити БонтифулОтец-молодец
Как сделать 800 детей и не платить алименты
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Пластические хирурги выбрали самое привлекательное мужское лицо в мире
Спасенный Памелой Андерсон слон затоптал пытавшегося сделать с ним селфи мужчину
Анджелина Джоли рассказала о перенесенном параличе лицевого нерва
Обнаженный мужчина украл пиво из магазина в польских Сувалках
Все материалы
Между нами все кончено!
Как и почему дизель из самого перспективного вида топлива превращается в изгоя
Битва трех респектабельных седанов на солярке
BMW 5 серии против Mercedes-Benz E-класса и Jaguar XF
Как Nissan сделал внедорожник с кузовом «купе»
Забытые концепт-кары: Nissan Trail Runner
Тест-драйв «Автомобиля года-2017»
Российский тест Peugeot 3008
В Германии запретили дизельные Porsche Cayenne
В России появился новый рамный внедорожник Toyota
В Берлине нашли заброшенную мастерскую с «Москвичами»
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы