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05:40, 18 июля 2026Бывший СССР

Попытка поймать собственный дрон обернулась для ВСУ фиаско

Боец ВС РФ Пляшник: ВСУ раскрыли свои позиции при попытке поймать собственный дрон
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Операторы украинских дронов раскрыли собственные позиции, пытаясь поймать свой же беспилотник. Об этом журналистам ТАСС рассказал старший разведчик взвода разведки батальона 1642 «Кедр» группировки войск «Центр» Александр Пляшник.

По его словам, российские бойцы штатно осматривали населенный пункт в режиме разведки. В какой-то момент они увидели, что около одного из домов кружится дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Решили понаблюдать за ним. Увидели, что он наконец-то сел на территории дома», — отметил военнослужащий, добавив, что вдруг из подвала вышел противник, забрал БПЛА и побежал обратно.

Это место оказалось вражеским пунктом управления беспилотниками, который бойцы ВС России оперативно уничтожили дронами.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что украинский БПЛА атаковал 13-летнего ребенка на велосипеде. Пострадавший попал в реанимацию, врачи при поступлении оценили его состояние как тяжелое.

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