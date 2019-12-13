Наоми Кэмпбелл надела пиджак на голое тело и снялась в рекламе

Американская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в рекламе коллекции смокингов для женщин французского модного дома Yves Saint Laurent. Снимок с фотосессии появился в Instagram-аккаунте знаменитости, а также в официальном Instagram бренда.

На снимке Кэмпбелл позирует на фоне черной стены, глядя в камеру и держа руки в карманах брюк. Помимо них, на голое тело модели надет черный блестящий пиджак le smoking (первые в своем роде смокинги для женщин, созданные в 1966 году кутюрье Ивом Сен-Лораном и перевернувшие мир моды — прим. «Ленты.ру») с пайетками и атласными лацканами.

Фото опубликовано @naomi

Образ Кэмпбелл дополнен черными остроносыми туфлями с металлической вставкой, массивной подвеской в форме сердца и черным ремнем.

Автором съемки выступил известный бельгийский фотограф Энтони Ваккарелло (Anthony Vaccarello), который неоднократно снимал обложки модного журнала Vogue и показы новых коллекций Yves Saint Laurent.

Надевать пиджак на голое тело стало популярным трендом среди многих знаменитостей. Так, например, 12 декабря голливудская актриса Кристен Стюарт появилась на премьере фильма «Сиберг» в нежно-розовом классическом пиджаке Chanel, под которым не было никакой одежды и нижнего белья. А в ноябре американская певица и модель Сиара явилась на вручение премии American Music Awards 2019 в синем оверсайз-блейзере, также надетом на голое тело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!