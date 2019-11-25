Певица вышла в свет в расстегнутом пиджаке на голое тело

Американская певица и модель Сиара появилась на вручении премии American Music Awards 2019 в откровенном наряде. На ее костюм обратило внимание Daily Mail.

На размещенных в сети снимках 34-летняя Сиара запечатлена в синем оверсайз-блейзере, под которым нет нижнего белья. На ней также надеты синие расклешенные брюки с высокой талией, полностью скрывающие обувь.

Образ певицы дополняли украшения амазонского типа: массивное ожерелье и длинные серьги. Волосы Сиара уложила волнами и распустила.

11 ноября сестры Кардашьян появились на 45-й церемонии вручения премии People’s Choice Awards 2019 в откровенной одежде. На мероприятие вместе с другими знаменитостями приехали Кортни, Ким и Хлои Кардашьян, а также их мать Крис Дженнер.

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