Сестры Кардашьян вышли в свет в откровенных нарядах

Сестры Кардашьян появились на 45-й церемонии вручения премии People’s Choice Awards 2019 в откровенной одежде. Фотографии с мероприятия опубликованы в понедельник, 11 ноября, на портале Hollywood Life.

На премию, которая состоялась в зале Barker Hangar в Лос-Анджелесе, вместе с другими знаменитостями приехали Кортни, Ким и Хлои Кардашьян, а также их мать Крис Дженнер.

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Для вечера старшая сестра Кортни выбрала блестящий полосатый брючный костюм, под которым был только черный бюстгальтер. Хлои надела топ из прозрачной ткани, из-под которого также просвечивал золотистый бюстгальтер, и юбку с высоким разрезом. На Ким было бледно-зеленое облегающее платье с корсетом и принтом под змеиную кожу.

На церемони награждения семейство Кардашьян получило награду за лучшее реалити-шоу.

С 1975 года на премии People’s Choice Awards поклонники самостоятельно выбирают лучших, на их взгляд, деятелей индустрии развлечений. С 2005 года голосование происходит онлайн.

Ранее в ноябре основательница сайта Poosh Кортни Кардашьян объявила о намерении перестать сниматься в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». 40-летняя телезвезда сообщила, что то время, которое она тратит на съемки, ей хотелось бы проводить с детьми.

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