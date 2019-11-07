Муж Ким Кардашьян запретил ей выглядеть вульгарно

Муж Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст, запретил ей крепить искусственные соски к платью, в котором она пошла на бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее. Об этом знаменитость рассказала в американском телевизионном ток-шоу The Real, выпуск которого опубликован на YouTube.

По словам Кардашьян, одной из деталей костюма от французского модельера Тьерри Мюглера, были искусственные соски — они должны были крепиться на платье сверху и имитировать мокрую грудь.

«Он не хотел, чтобы это было частью моего наряда, и упомянул это несколько раз, но они [соски] все еще были там. Тогда у нас и состоялось обсуждение этого вопроса. И мы решили, что платье будет без них», — пояснила телезвезда.

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Кроме того, Кардашьян упомянула, что супруг за последний год стал более религиозным, и она уважает его путь, поэтому понимает, что ей нужно быть немного скромнее: «Он мой муж, и я поддерживаю его в этих изменениях. Это больше касается детей, потому что он стал относиться осознаннее к тому, что находится в нашем доме. Например, мы убрали телевизоры из детских комнат и косметику из комнаты Норт. (...) Я определенно хочу выглядеть прилично для своих детей и считаю, что они видели уже достаточно».

Однако собеседница Кардашьян Лони Лав (Loni Love) возразила: «Мужчины всегда пытаются навязать женщинам, как им одеваться. Но ты должна оставаться собой и показывать людям, что нужно быть верной себе. (...) Вообще-то именно так ты его заполучила. Просто была сексуальной!».

Ранее в октябре Канье Уэст, не одобрил платье, в котором его супруга пошла на бал Met Gala. Он признался, что испытывает боль, когда на фотографиях Кардашьян выглядит чересчур сексуально. Однако телезвезда сочла претензии мужа нелепыми.

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