Слишком сексуальный наряд Ким Кардашьян причинил боль ее мужу

Муж Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст, не одобрил платье, в котором она пошла на бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее. Об этом телезвезда рассказала в очередном выпуске реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

На вечеринку знаменитость приехала в полупрозрачном платье телесного цвета с жестким корсетом, автором которого стал французский модельер Тьерри Мюглер. Облегающий наряд с глубоким вырезом был украшен кристаллами в виде скатывающихся по телу капель воды. Выяснилось, что Канье Уэст был против настолько откровенного наряда жены.

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«Корсет — это форма нижнего белья. Это сексуально. Но для кого вся эта сексуальность?» — негодовал рэпер. После этого он признался, что испытывает боль, когда на фотографиях его супруга выглядит чересчур сексуально.

Однако Ким Кардашьян сочла претензии мужа нелепыми и не изменила свой выбор.

В мае вышел эпизод шоу «Семейство Кардашьян», в котором демонстрировалась подготовка Ким Кардашьян к балу Met Gala. Тогда она заявила, что из-за туго затянутого корсета не сможет сидеть на мероприятии.

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