Раскрыт секрет «неестественно» стройного тела Ким Кардашьян на балу Met Gala

Личный тренер Ким Кардашьян ответила на претензии фанатов, посчитавших тело телезвезды неестественным на фотографиях с ежегодного бала Met Gala. Об этом сообщает Daily Mail.

Пользователи Instagram обвинили Кардашьян в том, что своей стройной талией она обязана пластическим хирургам. «И мы должны верить, что это ее естественное тело?» — удивился один из них в комментариях к фотографии в профиле Кардашьян. «Никто и не верит. А еще у нее жесткий корсет», — заметил другой.

Однако тренер Мелисса Альканта резко отреагировала на оскорбления фанатов и защитила клиентку в сторис своего Instagram-аккаунта. «Хочу кое-что прояснить. Да, под платьем был корсет, но! Ким ходит в зал шесть раз в неделю, она встает рано утром, она заинтересована в этом. Я наставляю ее, но работает она сама! Но спасибо за комплименты. И самое важное — мне все равно, считаете ли вы ее тело фейковым или нет! Я вижу ее каждое утро, вижу, как она тренируется и как потеет. И я вижу, как она работает вне зала. Она заслуживает самой высокой оценки!» — написала тренер в посте, который в настоящий момент удален из соцсети.

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На вечеринку Met Gala Ким Кардашьян приехала в полупрозрачном платье телесного цвета, автором которого стал французский модельер Тьерри Мюглер. Облегающий наряд с глубоким вырезом был украшен кристаллами в виде скатывающихся по телу капель воды. Под ним на Кардашьян был утягивающий корсет. По данным издания, на изготовление платья ушло около восьми месяцев.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2019 состоялся 6 мая и был посвящен эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе» (понятие «Кэмп» в неклассической эстетике означает изощренный вкус, предельную чувствительность, любовь к искусственности, некоторую вульгарность. Обычно связывается с гей-субкультурой — прим. «Ленты.ру»).

В августе 2018 года Ким Кардашьян подверглась нападкам фанатов за рассказ о том, сколько она на самом деле весит. До этого она призналась в сторис своего Instagram-аккаунта, что масса ее тела — 119 фунтов (около 54 килограммов).

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