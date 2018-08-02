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Ким Кардашьян оскандалилась из-за анорексии

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Ким Кардашьян

Телезвезда и участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст подверглась нападкам за рассказ в stories своего Instagram-аккаунта о том, сколько она на самом деле весит. Об этом сообщает The Independent.

В записях в stories Ким и ее сестры Хлое Кардашьян и Кендалл Дженнер шутили на тему анорексии. Кендалл и Хлое называли Кардашьян-Уэст «тощей» и говорили, что у нее «талия и руки анорексички». Эти записи вызвали возмущение пользовательниц социальной сети, а также экспертов, в том числе специалиста по здоровому питанию Рианнон Ламберт (Rhiannon Lambert).

«Использование таких слов ужасает: оно подразумевает, что анорексией можно восхищаться, тогда как на самом деле она невероятно опасна и приводит к большему количеству летальных исходов, нежели любое другое расстройство психического здоровья, — сказала Ламберт. — Анорексия — серьезное расстройство, которое нельзя ошибочно принимать за успешную диету».

В конце июля Ким Кардашьян-Уэст рассказала в stories своего Instagram-аккаунта, что масса ее тела — 119 фунтов (около 54 килограммов). Кардашьян сообщила об этом на благотворительном вечере, когда речь зашла о весе знаменитостей.

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