Ким Кардашьян призналась в неспособности сесть на балу из-за корсета

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян заявила, что из-за туго затянутого корсета не может сидеть в наряде, который надела на Met Gala. Видео подготовки телезвезды к вечеринке появилось на YouTube во вторник, 7 мая.

«Итак, Анна, если я не усядусь ужинать, ты знаешь почему. Я буду ходить, тусоваться, но вряд ли я буду сидеть. Я смогу только немного присесть», — обращается Кардашьян к главному редактору журнала Vogue Анне Винтур и безуспешно пытается сеть в кресло.

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На вечеринку Met Gala Ким Кардашьян приехала в полупрозрачном платье телесного цвета, автором которого стал французский модельер Тьерри Мюглер. Облегающий наряд с глубоким вырезом был украшен кристаллами в виде скатывающихся по телу капель воды. Под ним на Кардашьян был утягивающий корсет. По данным Daily Mail, на изготовление платья ушло около восьми месяцев.

Ранее 8 мая личный тренер Ким Кардашьян ответила на претензии фанатов, посчитавших тело телезвезды неестественным на фотографиях с этого мероприятия. Пользователи Instagram обвинили Кардашьян в том, что своей стройной талией она обязана пластическим хирургам. Однако тренер Мелисса Альканта резко отреагировала на оскорбления фанатов и защитила клиентку в сторис своего Instagram-аккаунта.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2019 состоялся 6 мая и был посвящен эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о кэмпе» (понятие «кэмп» в неклассической эстетике означает изощренный вкус, предельную чувствительность, любовь к искусственности, некоторую вульгарность; обычно связывается с гей-субкультурой).

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