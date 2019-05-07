Бал Met Gala довел Ким Кардашьян до слез

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян рассказала, что плакала после ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке в 2013 году. Фотографии этого и других своих появлений на Met Gala с описанием своего отношения к ним она выложила в сторис в Instagram-аккаунте.

Тогда беременная Кардашьян пришла на мероприятие в платье Givenchy с цветочным принтом. Однако, по словам женщины, она чувствовала себя неуверенной и не казалась себе настолько роскошной, как того хотела.

Еще одной неудачей Кардашьян назвала свой выход 2016 года, когда она посетила Met Gala в платье Balmain. Ким отметила, что не сбросила лишний вес, поэтому не чувствовала себя уверенно. Также она признала, что зря решила отбелить брови.

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Самым удачным опытом участия в ежегодном бале Института костюма при американском Метрополитен-музее Кардашьян назвала 2018 год, когда она появилась в платье Versace. «Я никогда не чувствовала себя увереннее! Это был шикарный год», — призналась она.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2019 состоялся 6 мая и был посвящен эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе» (понятие «Кэмп» в неклассической эстетике означает изощренный вкус, предельную чувствительность, любовь к искусственности, некоторую вульгарность. Обычно связывается с гей-субкультурой — прим. «Ленты.ру»).

В апреле Ким Кардашьян показала поклонникам серию из шести старых фотографий, на одной из которых она запечатлена в брекетах. Телезвезда поделилась снимками в своем Instagram-аккаунте в честь дня рождения сестры Кортни Кардашьян. На некоторых фото юные сестры обнимаются с отцом Робертом, на других позируют вдвоем или с друзьями.

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