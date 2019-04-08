Наряд Ким Кардашьян в церкви оскорбил фанатов

Фанатов оскорбил наряд участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян, который она надела на воскресную службу в церковь. Об этом сообщает Daily Mail.

В Instagram-аккаунте Кардашьян появилась фотография, на которой она позирует в белом платье и золотой мангтике — традиционном индийском украшении для волос. Пользователи соцсети тут же раскритиковали выбор телезвезды и обвинили ее в культурной апроприации.

В частности, некоторые из них отметили, что в Индии мангтику могут носить только невесты, а белую одежду жители этой страны обычно надевают на похороны.

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«В довершение ко всему, она была в этом на христианской службе. Вероятно, она надела ее в качестве украшения. Но ведь если предмет используется веками, это должно заставить задуматься о его особом значении», — высказались комментаторы.

«Ей надоело оскорблять чернокожих, и она принялась за Южную Азию», — язвили другие.

Тем не менее эта публикация собрала более двух миллионов лайков.

В январе прошлого года Ким Кардашьян показала в своем Instagram-аккаунте видеозапись с новой прической — множеством тонких косичек. Пользователи сети указали, что это типичная африканская прическа, свойственная женщинам народа фульбе, и заподозрили Кардашьян в расизме.

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