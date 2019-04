Сестер Кардашьян обвинили в нанесении вреда здоровью подростков

Фото: Rachel Murray / Getty Images for MAKERS

Британская актриса Джамила Джамил обвинила сестер Кардашьян в том, что продвигаемые ими леденцы, чаи и коктейли для снижения веса вредят здоровью их несовершеннолетних последовательниц. Об этом сообщает Daily Mail.

Заявление Джамил стало реакцией на пост Хлои Кардашьян в Twitter, где модель в очередной раз разместила свое фото с коктейлем для похудения. Джамил написала ей в комментариях: «Если вы слишком безответственны, чтобы: а) признать, что у вас есть не только этот продукт для поддержания формы, но и личный тренер, диетолог, а возможно, и свои шеф-повар и пластический хирург; б) рассказать читательницам о побочных эффектах, то это придется сделать мне». Позже Джамил удалила свою запись.

Хлои, в свою очередь, дала The New York Times интервью, в котором заявила, что у нее никогда не было личного повара и что она часто делится записями своих тренировок в Snapchat, демонстрируя всем желающим, как ей удается поддерживать форму.

Скриншот: @jameelajamil

Джамила Алия Бертон-Джамил — британская актриса. Известна ролями в телесериалах The Good Place, Hollywood Game Night и других. Активно занимается общественной деятельностью. Была ведущей радиопередачи The Official Chart на «Би-би-си».

В январе в своем аккаунте в Twitter актриса выступила против рекламной кампании антицеллюлитных средств косметического бренда Avon, которая, по ее мнению, заставляет женщин стыдиться своей фигуры.

