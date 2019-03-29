Опубликованы новые школьные фото Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян показала поклонникам серию архивных фотографий 1980-х и 1990-х годов. Снимками она поделилась в stories своего Instagram-аккаунта.

«Не могу заснуть, смотрю старые снимки», — подписала она посты.

Всего телезвезда выложила 16 кадров. На некоторых из них девятилетняя Кардашьян отдыхает в Сан-Диего (США, штат Калифорния) с семьей и друзьями, на других — позирует в возрасте 12 и 13 лет в школьной форме с одноклассниками.

Она также показала видео со своей старшей сестрой Хлои и несколько их совместных детских снимков.

Ранее в марте Ким Кардашьян показала поклонникам детскую фотографию с дедушкой. На снимке маленькая Ким в платье и с белым бантом сидит на коленях у Артура Кардашьяна и держится с ним за руки.

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