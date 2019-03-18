Ким Кардашьян показала прогрессирующее кожное заболевание на фото без макияжа

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта селфи без макияжа, на котором видны участки кожи, пораженные псориазом.

На снятом вблизи «утреннем» кадре заметны красные пятна, выступившие по всему лицу 38-летней Кардашьян.

Это не первый раз, когда Ким Кардашьян делится с поклонниками постами, посвященными прогрессирующей болезни. Ранее в марте она выложила видео, на котором были также видны симптомы псориаза, однако тогда они покрывали только щеки телезвезды.

В том, что состояние ее кожи ухудшилось, Кардашьян призналась еще в декабре 2018 года. «Думаю, мне стоит начать лечение псориаза, потому что моя кожа никогда раньше не была в таком состоянии. У меня уже не получается скрывать болезнь», — пожаловалась она и попросила совета у поклонников.

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