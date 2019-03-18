Ценности
 
Последние новости
Переговоры России и Японии по Курилам засекретили
Назван способ восполнить пробелы в знаниях российских школьников
Россия продолжила избавляться от госдолга США
Сталлоне оценил «бой богов» Нурмагомедова и Макгрегора
В России решили победить ночную продажу пива
Шнуров сравнил свое назначение в Госдуме с проявлением старческого маразма
Навязывающих лекарства фармацевтов предложили наказывать
В Москве запахнет весной 
Известное лекарство для сердца признали опасным для сердца
Новости партнеров

Ким Кардашьян показала прогрессирующее кожное заболевание на фото без макияжа

Перейти в «Мою Ленту»
Ким Кардашьян

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта селфи без макияжа, на котором видны участки кожи, пораженные псориазом.

На снятом вблизи «утреннем» кадре заметны красные пятна, выступившие по всему лицу 38-летней Кардашьян.

Это не первый раз, когда Ким Кардашьян делится с поклонниками постами, посвященными прогрессирующей болезни. Ранее в марте она выложила видео, на котором были также видны симптомы псориаза, однако тогда они покрывали только щеки телезвезды.

В том, что состояние ее кожи ухудшилось, Кардашьян призналась еще в декабре 2018 года. «Думаю, мне стоит начать лечение псориаза, потому что моя кожа никогда раньше не была в таком состоянии. У меня уже не получается скрывать болезнь», — пожаловалась она и попросила совета у поклонников.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыт секрет нарядов Ким Кардашьян
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо
Ким Кардашьян пожаловалась на прогрессирующее заболевание
Ценности
Ценности00:07Сегодня

Краденый мир

Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
17:5415 марта

Помощница Петросяна похвасталась роскошной жизнью

20:4215 марта

Пивший шампанское на Монблане россиянин придумал дизайн уникальных часов

23:4715 марта

Русская художница украсила часы пером

Ценности00:0213 марта
Иман и Дэвид Боуи

Африканские царицы

Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
16:5713 марта

Россияне призовут мир экономить воду

16:2315 марта

Обвиненный в домогательствах российский дизайнер запел

13:2015 марта

Монах сменил пол ради карьеры модели

Ценности00:0415 марта

До трусов

Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
11:0712 марта

Ким Кардашьян снялась в белье для рекламы аксессуара из 90-х

12:0115 марта

Эмили Ратаковски обругали за пляжные фото с полной подругой

17:10 9 марта

Жанна Агузарова изменила внешность

Россия
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
«Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
«Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса»
Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
В России предсказали новую волну губернаторских отставок
Раскрыты меры по усилению безопасности Крымского моста
Названы условия для «работы мечты»
Все материалы
Мир
Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии
Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни
Переговоры России и Японии по Курилам засекретили
США опровергли планы остаться в Сирии
Напавший на мечеть в Новой Зеландии захотел пропагандировать экстремизм в суде
В США подростка 100 раз пырнули ножом за желание выйти из банды
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
Корейский Сталин
Он был жестоким диктатором, но сделал страну великой. Его считают и палачом, и героем
Все материалы
Бывший СССР
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Столкновения в центре Киева. Август 2014 года«Порешить этих тварей на месте!»
Нищие старики, злоба и отчаяние. Чем живут православные на Украине
Порошенко отказался торговаться по Крыму
В Киеве напали на наблюдательницу ОБСЕ
Порошенко пообещал Украине новую ракетную программу
В отъезде украинцев в другие страны на заработки не увидели катастрофы
Все материалы
Экономика
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Иван Овчинников«Я пошел за лидером»
Чтобы добиться успеха, надо найти правильную франшизу
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
В России решили победить ночную продажу пива
Россия продолжила избавляться от госдолга США
Оценены последствия новых антироссийских санкций для мира
Названы худшие сосиски
Все материалы
Силовые структуры
«Как можно пытать человека без уверенности в его вине?»
Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ
Сергей МагинВсе могут короли
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
Железная Белла
Самая известная аферистка СССР разбогатела на ресторанах и порно. За это ее расстреляли
Мигрант прострелил ягодицы посетителю московского кафе
Вадим БелоусовДепутат Госдумы уличен в крупнейшей взятке в истории России
Его обвинили в получении трех миллиардов рублей. Но не арестовали
Московских элитных гаишников поймали на взятке
Двое россиян перевели террористам ИГ более 10 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Дмитрий РогозинНе прощай их, Юра
Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику
Известное лекарство для сердца признали опасным для сердца
Названы вызывающие преждевременную смерть продукты
Ученые опять раскрыли личность Джека-потрошителя
NASA предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Все материалы
Спорт
Кастер СеменяМужская сила
Она дважды победила на Олимпиаде. Но весь мир сомневается, женщина она или мужчина
Сталлоне оценил «бой богов» Нурмагомедова и Макгрегора
Оставшаяся без ЧМ Туктамышева рассказала об отношениях с Медведевой
Руководство российского биатлона назвали «обалдуями»
Тренер «Спартака» заговорил о единстве России и Украины
Российские и швейцарские футболистки устроили драку во время матча
Российский биатлонист сбежал от журналистов после провальной гонки на ЧМ
Все материалы
Культура
Хулиганы и циники
Эти художники боролись с мифами СССР и придумали соц-арт
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Юлия НачаловаДикая бабочка
Она победила Кристину Агилеру и стала звездой. Умерла Юлия Началова, ей было 38 лет
Шнуров сравнил свое назначение в Госдуме с проявлением старческого маразма
Бодров-старший рассказал о встрече со «свиньей» Вайнштейном
Врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти
Умер автор музыки из «Криминального чтива»
Все материалы
Интернет и СМИ
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Женщина сняла для мужа эротику и случайно выставила ее на всеобщее обозрение
Караван в никуда
Один из лучших фотографов мира показал, как желание жить лучше стало для людей приговором
Обнародован отчет о смерти бывшего министра печати Лесина
Видео массового расстрела в Новой Зеландии разошлось миллионами копий
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Подопечный Юлии Началовой выиграл шоу «Один в один» в день смерти певицы
Все материалы
Ценности
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
До трусов
Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
Помощница Петросяна похвасталась роскошной жизнью
Ким Кардашьян показала прогрессирующее кожное заболевание на фото без макияжа
Русская художница украсила часы пером
Обвиненный в домогательствах российский дизайнер запел
Все материалы
Путешествия
«Они чувствуют себя супергероями»
Жертвоприношение и адская работа. Как выжить в кратере действующего вулкана
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Здесь работают исключительные красавчики»
Горы Грузии заставляют забыть о хинкали и вине. А еще там очень любят русских
Обрушение скалы на гулявших по пляжу туристов попало на видео
Авиалайнер из Москвы прилетел в Сочи со сломанным крылом
Пассажир бизнес-класса обнаружил живую личинку в своем обеде
Пассажир бросил монеты в двигатель самолета на удачу и пошел под суд
Все материалы
Из жизни
Джордж Пейн (справа) и Скорпио (слева)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
Преданная собака неделю сидела у больницы в ожидании умершего хозяина
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
Метель вынудила фермеров откапывать заживо погребенных в снегу коров
Напряженная работа довела женщину до паралича лица
Американка столкнулась со сворой псов и попала в больницу с сотнями укусов
Американка родила шестерых близнецов за девять минут
Все материалы
Безопасный и неуправляемый
Самый безопасный в мире мотоцикл, который сконструировала женщина-адвокат
Повесть о настоящем человеке
Почему обновление Mazda 6 — не просто рестайлинг
История самой странной Audi
Невзлетевший «крылатый металл» — почему самый инновационный хэтчбек не полюбили миллионы
Страна необычных пикапов
Что такое «ют» и почему они так популярны в Австралии
Вместо кроссовера Bugatti выпустит электрический суперкар
Российский Geely Atlas получил версию с турбомотором
Tesla представила маленький кроссовер Model Y
Все материалы
Дом
«Это днище, у нас в городе такого нет»
Состоятельный приезжий хотел купить жилье в Москве, но все пошло не так
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
Простота по-американски
Эти люди отвергли смартфоны, телевизоры и другие технологии. Они считают, что живут в раю
Названа стоимость самой доступной квартиры в центре Санкт-Петербурга
Названа стоимость самого дешевого дома России
В Петербурге заметили обвал спроса на жилье
Больше половины элитного жилья в Москве оказалось не жильем
Все материалы