Ким Кардашьян пожаловалась на прогрессирующее заболевание

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст рассказала в своем Twitter-аккаунте об ухудшении состояния кожи лица из-за прогрессирующего псориаза.

«Думаю, мне стоит начать лечение псориаза, потому что я никогда раньше не видела такого состояния кожи. У меня уже не получается прятать болезнь», — призналась 38-летняя Кардашьян.

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Также она попросила своих поклонников о помощи. «Кто-нибудь из вас пробовал лечение псориаза? Что можете посоветовать? Мне срочно нужна помощь!!!» — взмолилась телезвезда.

Ранее в декабре Кардашьян продемонстрировала на камеру псориаз в области щек, когда показывала способ скрыть недостатки лица при помощи макияжа. На видео девушка поделилась способом нанесения макияжа «смоки».

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