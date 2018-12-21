Ким Кардашьян раскрыла способ скрыть болезнь кожи

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Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст показала способ скрыть недостатки лица при помощи макияжа. Об этом сообщает британское издание Vogue.

На видео, снятом модным журналом, 38-летняя Кардашьян делится способом нанесения макияжа «смоки». На первых кадрах девушка рассказывает о важности использования увлажняющего крема и демонстрирует на камеру псориаз в области щек. После увлажнения участница реалитики-шоу нанесла на кожу основу под макияж, при этом призналась, что использует кисть MAC, которой «возможно, 12 лет».

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«Я использую основу, чтобы скрыть пятна от псориаза», — поделилась девушка. Затем она воспользовалась карандашом для бровей и расчесала их двусторонней щеткой. Помимо этого, Карадшьян нанесла консиллер и пудру собственного бренда KKW, а также карандаш KKW Beauty Creme Contour Stick, чтобы выделить контуры лица.

В завершение обучающего видео Кардашьян накрасила ресницы и губы. И хотя она призналась, что обычно ее макияжем занимаются визажисты, девушка осталась довольна финальным результатом.

В ноябре фанаты участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст нашли изъян в кистях ее рук. Фотография, которую раскритиковали подписчики, появилась в Instagram 28 ноября. На снимке 38-летняя Кардашьян позирует в гардеробной, сидя на полу в платье с глубоким декольте.

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