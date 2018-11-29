Фанаты отыскали неожиданный изъян в теле Кардашьян

Фанаты участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст нашли изъян в кистях ее рук. Фотография, которую раскритиковали подписчики, появилась в Instagram 28 ноября.

На снимке 38-летняя Кардашьян позирует в гардеробной, сидя на полу в платье с глубоким декольте. Внимание пользователей соцсети привлекли ее руки, которые показались им разными.

«Почему ее руки выглядят так странно. И она что, еще сильнее увеличила грудь?» — заметили одни.

«Люди, вы что, с ума сошли? Посмотрите на ее руки! Они совершенно разные! Правая рука намного меньше левой. Они отфотошоплены. Только слепые могут считать ее красивой. Это просто смешно», — возмущались другие.

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«Такое ощущение, что одной руки просто нет», — согласились третьи.

Тем не менее публикация телезвезды набрала более двух миллионов лайков.

Ранее в ноябре Ким Кардашьян уличили в применении фотошопа. В разоблачающем Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из отретушированной фотографии с ее страницы и оригинала того же снимка.

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