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Оскорбленная Кардашьян снялась без белья для мексиканского журнала

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Кортни Кардашьян

Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян сфотографировалась для журнала GQ Mexico. Серия фотографий появились в сети во вторник, 27 ноября.

Для обложки декабрьского номера 39-летняя телезвезда снялась в белом боди, сидя в кресле. На других фотографиях она позирует полностью обнаженной и прикрывает тело руками.

Автор фотографий — американский фотограф Майкл Шварц.

По мнению издания Daily Mail, своим участием в откровенной фотосессии женщина доказала, что она не «последняя в семье, на кого хочется смотреть», как ее окрестила сестра Ким в одном из эпизодов шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up With the Kardashians).

В ноябре Ким Кардашьян-Уэст призналась телеведущей Эллен Дедженерес, что ее супруг Канье Уэст иногда тревожится из-за обнаженных фотографий жены в Instagram. Она заявила, что обычно ее муж беспокоится из-за подобных снимков, но иногда может и поддержать.

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