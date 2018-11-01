Дженнифер Лопес без белья попала на обложку журнала

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась для обложки декабрьского номера журнала InStyle в откровенном наряде. Фотографии появились в сети в среду, 31 октября.

Во время фотосессии на 49-летней актрисе было зеленое платье-накидка Valentino Haute Couture, полностью расшитое пайетками, и золотые туфли на платформе и шпильках. Платье было закреплено только в одном месте — на шее Лопес — и полностью обнажало правую часть ее тела.

«Я заботилась о себе, и сейчас это видно», — заявила актриса в интервью для журнала.

В сентябре Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram-аккаунте отретушированную фотографию и опозорилась. На снимке актриса демонстрирует поклонникам свои накачанные руки и спину. Однако подписчики заметили, что актриса увеличила свои мышцы в фотошопе и наводнили публикацию разоблачающими комментариями.

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