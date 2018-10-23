Девушка задрала юбку в мечети ради фото

Бельгийская модель Мариса Папен задрала юбку и сфотографировалась в соборе Святой Софии в Стамбуле. Об этом сообщает Mirror.

На появившейся в сети фотографии девушка позирует в черной бурке у входа в музей, демонстрируя нижнюю часть полностью обнаженного тела. Автором снимка стал австралийский фотограф Джесси Уокер, который сопровождал модель во время ее путешествия в Турции.

По словам модели, чтобы сделать этот кадр, им с фотографом пришлось отстоять в длинной очереди. «Если вы когда-нибудь были в соборе Святой Софии, вы знаете, что нет ни дня, когда бы его не наводняли тысячи туристов, — рассказала она. — Мы дождались момента, когда гид приблизился со своей группой, чтобы все могли нас видеть».

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Более того, первая фотография не удовлетворила фотографа, и они повторили съемку на следующий день.

Пара едва не попалась полицейским, которые приехали за ними в отель. Однако на тот момент модель и фотограф уже успели покинуть город.

В июне Мариса Папен снялась голой напротив священных для представителей иудаизма мест в Иерусалиме. На своем сайте она опубликовала серию обнаженных фотографий под заголовком The Wall of Shame («Стена стыда»). На одном из снимков фотографа Матиаса Ламбрехта Папен загорает на белом пластмассовом стуле напротив Стены Плача.

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