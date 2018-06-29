Модель разделась догола напротив Стены Плача

Бельгийская модель Мариса Папен снялась голой напротив священных для представителей иудаизма мест в Иерусалиме. Об этом сообщает Hewshub.

На своем сайте девушка опубликовала серию обнаженных фотографий, которые были сделаны во время трехдневной поездки в Израиль, под заголовком The Wall of Shame («Стена стыда»). На одном из снимков фотографа Матиаса Ламбрехта Папен загорает на белом пластмассовом стуле напротив Стены Плача.

По словам девушки, целью фотосессии было «раздвинуть границы религии и политики еще шире». Поведение модели ужаснуло ее поклонников. «Мой ящик ломится от злобных писем с угрозами. Всем, кто пытается выместить свою ярость в сообщениях: успокойтесь, я их даже не открываю», — отметила Папен.

На личном сайте модель описывает свой стиль жизни как «обнаженную форму свободы, где все маски сорваны и выброшены в океан».

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В апреле американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в полностью обнаженном виде. На черно-белом снимке 26-летняя супермодель сидит без одежды на стуле, повернувшись левым боком и прикрывая грудь рукой, и смотрит в камеру.

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