Ценности
 
Последние новости
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Власти объяснили плюсы от повышения НДС
Девушка Илона Маска заговорила с ним по-русски
Обнаружены следы жестоких убийств детей в Турции
Москвичи окажутся в опасности  
Кремль отреагировал на идею пригласить Трампа на финал ЧМ-2018
«Челси» выиграл борьбу за футболиста сборной России
Европейцы договорились разобраться с беженцами
Серебряков назвал причины появления скандального интервью о хамстве россиян
Новости партнеров

Модель разделась догола напротив Стены Плача

Перейти в «Мою Ленту»

Бельгийская модель Мариса Папен снялась голой напротив священных для представителей иудаизма мест в Иерусалиме. Об этом сообщает Hewshub.

На своем сайте девушка опубликовала серию обнаженных фотографий, которые были сделаны во время трехдневной поездки в Израиль, под заголовком The Wall of Shame («Стена стыда»). На одном из снимков фотографа Матиаса Ламбрехта Папен загорает на белом пластмассовом стуле напротив Стены Плача.

По словам девушки, целью фотосессии было «раздвинуть границы религии и политики еще шире». Поведение модели ужаснуло ее поклонников. «Мой ящик ломится от злобных писем с угрозами. Всем, кто пытается выместить свою ярость в сообщениях: успокойтесь, я их даже не открываю», — отметила Папен.

На личном сайте модель описывает свой стиль жизни как «обнаженную форму свободы, где все маски сорваны и выброшены в океан».

В апреле американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в полностью обнаженном виде. На черно-белом снимке 26-летняя супермодель сидит без одежды на стуле, повернувшись левым боком и прикрывая грудь рукой, и смотрит в камеру.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Belgian model faces barrage of abuse after posing naked at Jerusalem's most sacred site
Эмили Ратаковски разделась догола во славу Нью-Йорка
Модель разделась догола для рекламы кроссовок
Ценности
Ценности00:05Сегодня

С дымком

Дреды и тюрбаны: что скрывают растаманы
19:0627 июня

Московский концепт-стор представил коллекцию в честь чемпионата по футболу

10:5728 июня

Женщин защитят от бритья

19:5226 июня

Метеорит пустили на циферблаты часов

Ценности00:0828 июня

Ваша взяла

Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
11:4922 июня

Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще

20:0020 июня

Швейцарские часовщики сосчитают время до открытия юношеской Олимпиады

11:12Сегодня

Меган Маркл пренебрегла услугами мужчин

Ценности00:0126 июня

Натянули

Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
20:1124 июня

Найден след похищенного 20 лет назад шпионского автомобиля

19:0114 июня

Поппи Делевинь выпустила парфюм в горошек

17:1128 июня

Плащ со скандальной надписью Мелании Трамп подорожал в десятки раз

Россия
«Люди случайно наступают на мины...»
Российский врач бросила все и уехала в Сирию спасать людей
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Никита Джигурда«Все началось с Дня какашки»
Они превратили российскую политику 90-х в цирк и сделали сумасшествие модным
Футболист из Кот-д’Ивуара рассказал об избиении полицейскими и краже денег
Взрыв на АЗС в Чечне попал на видео
Очевидцы сняли смертельный наезд бизнесмена на жену игрока КВН с коляской
Правительству объяснят «правила игры» с пенсией
Все материалы
Мир
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Талибы отвоевали российское подсолнечное масло
Стали известны подробности расстрела журналистов в США
Евросоюз принял решение по санкциям против России
Неприметного немца заподозрили в тайном убийстве 20 коллег сэндвичами
Хуже Сирии
Богатейшие страны мира устроили в нищем Йемене кровавый замес. Всем наплевать
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Украина приготовилась к «нападению» России с нового направления
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Transparency International решила засудить Порошенко
Грузия усложнила переброску российских наемников в Сирию
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Все материалы
Экономика
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
Цифровая неизбежность
В ЭАЦ РАНХиГС обсудили переход экономики России на новую платформу
В России повысят коммуналку
Трамп соблазнял Макрона сделкой ради выхода Франции из ЕС
Раскрыты сроки введения в России электронных трудовых книжек
Правительство задумалось об отмене валютного контроля
Названа стоимость реконструкции «Лужников»
Все материалы
Силовые структуры
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Таможенников заподозрили в афере на просторах бывшего «Черкизона»
Суд вернул генералу ФСБ два миллиона долларов по делу Улюкаева
Олег Навальный освободился из колонии
Бывший чиновник на джипе атаковал клубничную ферму и получил уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Тепленькая пошла
России предсказана климатическая катастрофа
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Чума фашизма
Назван срок появления российских аналогов турбин Siemens
Обнаружены следы жестоких убийств детей в Турции
Раскрыт план США по борьбе с российскими С-400
Россия вооружилась «Булавой»
Все материалы
Спорт
Это было странно
Самый загадочный город принял чемпионат мира. И что вышло?
Футболист сборной Бельгии нелепо отпраздновал гол и разошелся на мемы
«Челси» выиграл борьбу за футболиста сборной России
Слишком мягкий матрас стал причиной травмы капитана сборной Бразилии
Медведеву и Загитову развели по разным соревнованиям
Хиддинк обнаружил у сборной России сильные стороны
Футболиста «Спартака» задержали за избиение жены
Все материалы
Культура
Беги, Слай, беги
Кино недели: от «Убийцы 2» до «Плана побега 2»
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
«У России есть травмы»
Знаменитый турецкий писатель о новой Турции и любви к СССР
Умер один из авторов сериала Star Trek
Названа лучшая песня века
Назван лучший новый сериал полугодия
Рэпер Паша Техник рассказал об однополых сношениях в тюрьме
Все материалы
Интернет и СМИ
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Данные всех американцев оказались в открытом доступе
Изобретательный ответ ребенка на школьное задание восхитил пользователей сети
Пукающий единорог Илона Маска оказался краденым
Мошенники нашли хитрый способ кражи денег у владельцев Android
Все материалы
Ценности
С дымком
Дреды и тюрбаны: что скрывают растаманы
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Женщин защитят от бритья
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Меган Маркл пренебрегла услугами мужчин
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Короли барной стойки
Они смешивают коктейли, как никто другой в России
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
В Испании появилась новая угроза для туристов
Россия оказалась среди наиболее опасных стран мира
Очередная авиакомпания заставит доплачивать за ручную кладь
Названы города — противники туристов
Все материалы
Из жизни
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Девушка на высоких каблуках попыталась перебежать дорогу и попала под машину
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Уборщик получил крупную сумму от студентов и расплакался
Туристы напоили редкого зверька водкой и поплатились
Все материалы
Машины ниже шлагбаума
Автомобили, которые без пропуска и денег проедут под шлагбаумом
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Любимое хобби наркобарона
Короткая гоночная карьера Пабло Эскобара: пилот, которого лучше пропустить
Длительный тест Peugeot 3008
Подводим итоги, подсчитываем стоимость владения и сравниваем с конкурентами
Nissan переделал GT-R в 720-сильный суперкар будущего
Гибридный Porsche установил абсолютный рекорд Нюрбургринга
Honda обновила вседорожники Pilot и HR-V
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы