Дженнифер Лопес показала тело и опозорилась

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram-аккаунте отретушированную фотографию.

На снимке Лопес демонстрирует поклонникам свои накачанные руки и спину. В описании к посту она призналась, что дала себе обещание стать сильнее и с помощью тренировок добиться самой лучшей физической формы. Однако подписчики заметили, что актриса увеличила свои мышцы в фотошопе и наводнили публикацию разоблачающими комментариями.

«Какая фальшивка! Не ожидал от тебя такого. Каждый дюйм твоего тела отфотошоплен! Откройте глаза, ребята! Это же очевидно», — возмущались одни.

«Если приблизить снимок, видно, сколько там фотошопа», — поддержали другие.

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«Ты призываешь нас заниматься спортом, а сама обманываешь! Пытаешься казаться лучше, чем ты есть», — выразили разочарование третьи.

Тем не менее на данный момент фотография Лопес уже собрала три миллиона лайков.

Ранее в сентябре российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза (Глюк’oZa), тоже опубликовала в своем Instagram снимок с явным фотошопом.

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