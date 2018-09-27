Дженнифер Лопес показала тело и опозорилась

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram-аккаунте отретушированную фотографию.
На снимке Лопес демонстрирует поклонникам свои накачанные руки и спину. В описании к посту она призналась, что дала себе обещание стать сильнее и с помощью тренировок добиться самой лучшей физической формы. Однако подписчики заметили, что актриса увеличила свои мышцы в фотошопе и наводнили публикацию разоблачающими комментариями.
«Какая фальшивка! Не ожидал от тебя такого. Каждый дюйм твоего тела отфотошоплен! Откройте глаза, ребята! Это же очевидно», — возмущались одни.
«Если приблизить снимок, видно, сколько там фотошопа», — поддержали другие.
«Ты призываешь нас заниматься спортом, а сама обманываешь! Пытаешься казаться лучше, чем ты есть», — выразили разочарование третьи.
Тем не менее на данный момент фотография Лопес уже собрала три миллиона лайков.
Ранее в сентябре российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза (Глюк’oZa), тоже опубликовала в своем Instagram снимок с явным фотошопом.