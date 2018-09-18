Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза (Глюк’oZa), опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с явным фотошопом.

На фотографии Глюкоза позирует в черном купальнике с сеткой.

«Для замужней женщины с двумя девочками фото вульгарное и пошлое, вы мне всегда очень нравились своей красотой и приятной семьей, но последние фото в открытом бра и купальниках унижают ваш статус, Наталья. В принципе, это ваше дело, но хотелось бы видеть эстетику», — раскритиковали певицу пользователи соцсети.

Кроме того, они заметили неестественно изогнутый участок ограды слева от груди исполнительницы, а также «вмятину» на ее правом бедре. «Никто не заметил фотошопа?» — удивлялись другие. «Фотошоп колхозника», — смеялись третьи.

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В апреле Глюкоза призналась, что в начале своей карьеры постоянно употребляла психоактивные вещества. «Я прибегала к каким-то наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства, эмоции. Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино. На тот момент, мне кажется, я попробовала все наркотики, которые существуют», — рассказала она.

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