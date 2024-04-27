Поляки заблокировали на границе автомобили для ВСУ

Польские таможенники не пропустили на Украину около 20 автомобилей для нужд ВСУ

Польские таможенники не пропустили украинцев, которые везли на родину десятки автомобилей с помощью, предназначенной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на социальные сети.

Инцидент произошел на пограничном пункте «Зосин-Устилуг». Таможенники заблокировали выезд мужчинам, которые планировали доставить на Украину около 20 автомобилей, предназначенных для нужд ВСУ. В процессе между украинцами и поляками произошла словесная перепалка, что заметно на опубликованном видео инцидента.

Ранее министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что Варшава не будет депортировать украинцев с истекшими документами и предоставит им защиту. Он отметил, что государство продолжит защищать права граждан Украины и никому не передаст их частные данные, «в том числе украинской стороне».