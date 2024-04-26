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13:49, 26 апреля 2024Мир

Польша отказалась депортировать украинцев с истекшими документами

Глава МВД Кервиньский: Польша не будет депортировать украинцев без документов

Фото: Yurii Rylchuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Польша не будет депортировать украинцев с истекшими документами и предоставит им защиту. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский в эфире TVN24.

«Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему [истекших документов у украинцев]. Нам нужно действовать мудро и рационально. Все вещи, касающиеся украинцев в Польше, прописаны в специальном законе. Недавно мы продлили действие этого закона до 30 июня, и через несколько дней мы представим его новую версию», — отметил глава МВД.

По его словам, Польша продолжит защищать права граждан Украины и никому не передаст их частные данные, «в том числе украинской стороне».

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении страны помочь властям Украины вернуть мужчин призывного возраста на родину.

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