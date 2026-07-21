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19:48, 21 июля 2026 (обновлено: 19:57, 21 июля 2026)Забота о себе

Врач предупредила об истощении иммунных клеток из-за курения

Врач Шуппо: Курение и вейпы провоцируют системное воспаление и истощают иммунитет
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: 24K-Production / Shutterstock / Fotodom

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо заявила, что курение, включая электронные сигареты и вейпы, ведет к истощению иммунных клеток и провоцирует системное воспаление. Об этом врач предупредила в беседе с RT.

По ее словам, вред вейпов принято недооценивать, и это большая ошибка, поскольку исследования подтверждают негативное влияние пара даже от безникотиновых жидкостей на разные звенья иммунитета.

Шуппо пояснила, что курение табака и использование вейпов нарушают работу иммунных клеток, что приводит к их быстрому истощению и повышению риска развития хронических заболеваний, таких как атеросклероз, диабет и хроническая обструктивная болезнь легких.

Отказ от курения, по ее словам, позволяет убрать излишнюю нагрузку на систему детоксикации организма и освободить ресурсы для поддержания физиологических механизмов здоровья. Восстановительный процесс, как подчеркнула врач, будет непростым и длительным и может занять от нескольких недель до нескольких лет.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что пассивное курение негативно влияет на здоровье не только людей, но и домашних животных.

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