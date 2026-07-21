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Забота о себе
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13:26, 21 июля 2026Забота о себе

Врач назвала еще один веский повод бросить курить

Эндокринолог Павлова: Пассивное курение негативно влияет на здоровье домашних животных
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что пассивное курение негативно влияет на здоровье не только людей, но и домашних животных. Этот еще один веский повод бросить курить она назвала в своем Telegram-канале.

По словам врача, у собак и кошек, живущих с курящими хозяевами, чаще выявляют заболевания дыхательных путей, обострения астмы, опухоли носовой полости и лимфому. «Животные не могут выйти "подышать на балкон". Они дышат тем же воздухом, что и вы. Постоянно», — подчеркнула она.

В связи с этим Павлова призвала отказаться от вредной привычки если не ради себя, то ради питомца. Она отметила, что этот нестандартный метод борьбы с курением может быть эффективен, что подтверждено недавним исследованием.

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Доктор объяснила, что, когда речь идет о здоровье домашнего животного, даже у людей, склонных к рационализации личных рисков, включается чувство ответственности и заботы. По ее мнению, этот механизм это может стать сильным мотиватором к отказу от курения.

Ранее пульмонолог Елена Горбачева рассказала о способах бросить курить вейп. В частности, она порекомендовала завести новую привычку.

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