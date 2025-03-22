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19:24, 22 марта 2025Забота о себе

Врач назвала способы бросить курить вейп

Пульмонолог Горбачева: Бросить курить вейп помогут другие привычки
Александра Качан (Редактор)
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Альтернативные привычки помогут бросить курить вейпы. Способы избавиться от зависимости россиянам назвала заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт, пульмонолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Елена Горбачева в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, новая привычка должна быть безвредной или нейтральной. Так, вместо курения можно начать жевать мятную жвачку без сахара, пить чистую прохладную воду через трубочку или мелкими глотками, есть яблоки или другие низкокалорийные продукты, делать дыхательную гимнастику, заниматься физкультурой, говорить по телефону, гулять.

Клинический психолог Ксения Савельева добавила, что вейпинг является не только физической, но и психологической проблемой. «Подростки часто начинают вейпить под влиянием сверстников или из-за желания казаться крутыми. Это усиливает риск формирования привычки», — объяснила она.

Горбачева подчеркнула необходимость оградить себя от компании вейперов и избавиться от предметов, напоминающих о курении.

Ранее в Томске зафиксировали первый в России случай опасного заболевания вейперов EVALI.

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