В России зафиксировали первый случай опасной болезни вейперов

Роспотребнадзор: В Томске врачи нашли у подростка болезнь вейперов EVALI

У одного из подростков Томска врачи нашли новое опасное заболевание вейперов EVALI, также называемую «попкорновой болезнью». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

По информации специалистов ведомства, «попкорновая болезнь» представляет собой новую форму бронхита и проявляется в виде воспаления, образования рубцов и сужения бронхиол. Своим названием она обязана тому, что при прослушивании легких пациента врачи слышат звуки, похожие на треск разрывающегося попкорна. Развивается это заболевание из-за употребления курительных смесей, в составе которых присутствует ароматизатор диацетил, опасный при регулярном вдыхании через вейп.

В сообщении Роспотребнадзора отмечается, что это один из первых случаев болезни, зафиксированных в России. «Впервые EVALI диагностировано в 2019 году в США. Сегодня медицина не имеет эффективного лечения для этой формы бронхиолита», — говорится в заявлении ведомства.