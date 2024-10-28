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18:26, 28 октября 2024Забота о себе

Врач предупредил о вреде вейпов даже после первой затяжки

Терапевт Хан: после первой затяжки вейпом может появиться одышка и высокий пульс

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Воздействие на организм традиционных и электронных сигарет немного отличается, но вейпинг нельзя назвать более здоровой альтернативой табаку, сказал терапевт Кайваан Хан. Он и его коллега, терапевт Тува Амутан в комментарии для Mirror предупредили о вреде электронных сигарет даже после первой затяжки.

Хан объяснил, что при вдыхании пара организм быстрее усваивает никотин, из-за чего сразу могут повыситься пульс и давление, а также появляется чувство тревоги и беспокойства. Кроме того, вейп может вызвать моментальное раздражение горла и слизистой оболочки легких, вызвать кашель и чувство сухости во рту. При первом использовании вейпа может появиться одышка, добавил врач.

Терапевт Тува Амутан добавил, что, хотя электронные сигареты содержат меньше вредных химических веществ, чем обычные сигареты, в них все равно могут быть потенциально опасные вещества — летучие органические соединения и тяжелые металлы. При курении электронных сигарет снижается способность крови переносить кислород.

Кроме того, липкая смола покрывает дыхательные пути и легкие, из-за чего образуется слизь, мешающая работе легких

Тува Амутантерапевт

Амутан обратил внимание на то, что любое курение способно стать причиной развития хронической обструктивной болезни легких, атеросклеротических бляшек, увеличивающих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Хотя при вейпинге риски могут быть ниже по сравнению с традиционным курением из-за отсутствия горения, длительное воздействие электронных сигарет со временем приводит к снижению функции легких, к проблемам с кожей, появлению тонких линий и морщин вокруг губ, как и при курении обычных сигарет», — подытожил Хан.

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      Вера Владзиевская
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