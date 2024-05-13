Врач предупредила об одной скрытой опасности вейпов

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что вейпы снижают шансы забеременеть

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила, что вейпинг снижает шансы забеременеть. О скрытой опасности этой вредной привычки она предупредила в Telegram-канале.

Доктор объяснила, что курение электронных сигарет снижает уровня гормона АМГ — маркера фертильности. По словам Павловой, такой вывод был сделан на основе данных 325 тысяч женщин не старше 30 лет.

«Ученые призывают будущих мам отказаться от вейпов, чтобы не снижать шансы забеременеть. Тем более не стоит курить сигареты при беременности — как обычные, так и электронные, потому что многие риски такого поведения не изучены», — призвала врач.

Павлова добавила, что вейпы негативно сказываются и на мужской фертильности. Регулярное курение электронных сигарет снижает количество сперматозоидов, а также замедляет их движение.

Доктор напомнила и о других опасностях этой вредной привычки. Так, вейпинг может быть причиной различных заболеваний легких, рака, а также сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ранее о влиянии электронных сигарет на легкие рассказал патологоанатом Дмитрий Буланов. Эксперт заявил, что вейпы намного опаснее обычных сигарет.