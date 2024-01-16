Патологоанатом Буланов: электронные сигареты или вейпинг опаснее курения

Использование электронных сигарет, или вейпинг, считается более безопасной альтернативой курения. Директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «Лабквест», врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов рассказал «Ленте.ру», как именно страдают легкие вейперов и почему «парение» может быть не менее опасным, чем обычные сигареты.

Как объяснил патологоанатом, в подавляющем большинстве случаев для вейпинга используются смеси на основе глицерина и пропиленгликоля, к которым добавляются ароматизаторы и опционально никотин. Попадая на раскаленную спираль, жидкость испаряется, превращается в аэрозоль и вдыхается в легкие. Независимо от применяемых веществ и деталей конструкции вейпа, любое «парение» серьезно влияет на здоровье за счет самого принципа работы таких устройств.

«Наши органы дыхания имеют защитную систему, которая называется "мукоцилиарный клиренс". Принцип работы простой: клетки респираторного тракта постоянно вырабатывают слизь, на которой и оседают вредные вещества. Затем слизь выводится из организма вместе с патогенами, в которые в том числе входят продукты табакокурения», — рассказал Буланов.

Специалист подчеркнул: мукоцилиарный клиренс не страхует курильщика от последствий привычки и никак не снижает ее вред, но делает некоторые процессы обратимыми. Частицы, которые образуются при курении табака, относительно крупные, поэтому последствия обычно затрагивают трахею и главные бронхи.

В случае вейпинга частицы гораздо меньше, что позволяет им проникать намного глубже и наносить вред на уровне терминальных бронхиол и альвеол. То есть, непосредственно там, где осуществляется газообмен. Более того, при «парении» обычно нет защитного кашлевого рефлекса, характерного для курильщиков Дмитрий Буланов патологоанатом

Вейпинг приводит к необратимым изменениям ткани легкого

Буланов объяснил, что вещества в аэрозоле, который вдыхает вейпер, чужеродны для организма, и при попадании в альвеолы они повреждают их эпителий. Организм реагирует на это направлением фибробластов , клеток соединительной ткани, которые способны «залатать» повреждения, но не могут выполнять функцию тех клеток, которые заменяют.

При фиброзе газообмен в легких начинает постепенно ухудшаться, и человеку становится сложнее дышать — соединительная ткань начинает замещать ткань легкого. Этот процесс называется пневмофиброз, и он необратим Дмитрий Буланов патологоанатом

Пневмофиброз, по словам врача, как правило, является достаточно медленным процессом, с минимальным количеством симптомов или вовсе без них, который приводит к дыхательной недостаточности. Важным специалист считает то, что необратимые изменения могут прогрессировать даже после того, как человек бросает вредную привычку.

«Прогрессирующий превмофиброз можно приостановить с помощью стероидных гормонов, которые подавляют аутоиммунные реакции в организме. Тем не менее, полностью процесс не останавливается, а обратно заменить фиброзную ткань легочной невозможно», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Одышка грозит стать постоянным спутником вейпера

Злоупотребление электронными сигаретами, как рассказал специалист, в конечном итоге может привести к тяжелой легочной недостаточности, проявляющейся в практически каждом бытовом действии.

«Любая физическая активность человека задействует мышцы, для работы которых необходим кислород. И пораженные фиброзом легкие могут обеспечить нормальное его количество только одним способом – увеличением частоты дыхания. В результате одышка становится постоянным спутником человека даже в таких простых бытовых ситуациях, как поход в магазин и уборка дома», — сказал Буланов.

Он уточнил, что подобные состояния наблюдаются далеко не у каждого вейпера. Во многом все определяется его иммунитетом, возрастом, состоянием легких, историей вредных привычек, а также составом употребляемых жидкостей.

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