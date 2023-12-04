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13:32, 4 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили о вызывающих рак печени привычках

Онколог Черемушкин: употребление свинины или утки может привести к раку печени

Фото: Unsplash

К развитию раковых опухолей в печени может привести употребление алкоголя и жирных видов мяса, рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. О привычках, вызывающих этот вид онкологических заболеваний, он предупредил россиян в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, алкоголь и вредные привычки — главные факторы, которые могут спровоцировать множество болезней, в том числе рак печени. «Этиловый спирт может привести к гибели гепатоцитов, которые составляют до 80 процентов массы печени. Кроме того, негативное влияние оказывает чрезмерное употребление жирной пищи, например, свинины или утки», — перечислил Черемушкин.

Опасными для здоровья онколог также назвал содержащиеся в продуктах питания химические добавки и вирусные инфекции, например, гепатиты В и С либо цирроз печени.

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      Александра Лисица
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