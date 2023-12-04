Россиян предупредили о вызывающих рак печени привычках

Онколог Черемушкин: употребление свинины или утки может привести к раку печени

К развитию раковых опухолей в печени может привести употребление алкоголя и жирных видов мяса, рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. О привычках, вызывающих этот вид онкологических заболеваний, он предупредил россиян в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, алкоголь и вредные привычки — главные факторы, которые могут спровоцировать множество болезней, в том числе рак печени. «Этиловый спирт может привести к гибели гепатоцитов, которые составляют до 80 процентов массы печени. Кроме того, негативное влияние оказывает чрезмерное употребление жирной пищи, например, свинины или утки», — перечислил Черемушкин.

Опасными для здоровья онколог также назвал содержащиеся в продуктах питания химические добавки и вирусные инфекции, например, гепатиты В и С либо цирроз печени.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.