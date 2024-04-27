Женщина решила помастурбировать по методу Билли Айлиш и поделилась впечатлениями

34-летняя Алмара Абгарян решила последовать примеру певицы Билли Айлиш и попробовала помастурбировать перед зеркалом. Впечатлениями от эксперимента она поделилась в статье для Metro.

Абгарян призналась, что, находясь обнаженной перед зеркалом, сначала чувствовала смущение, но вскоре обнаружила, что метод Билли Айлиш действительно помогает переосмыслить отношение к своему телу. «Увидев, как мои руки и ноги двигаются синхронно с вибрациями игрушки, я была ошеломлена, насколько сексуальной себя чувствую», — рассказала женщина.

Абрагян добавила, что много лет негативно оценивала свою фигуру, но наблюдение за своим отражением помогло ей избавиться от этих комплексов. Она призвала и других женщин попробовать повторить эксперимент. «Если вы нервничаете, просто рассмотрите свое обнаженное тело, прикоснитесь к себе без сексуальных намерений. Затем, когда будете готовы и если захотите, сделайте следующий шаг», — посоветовала женщина.

Ранее американская певица Билли Айлиш в интервью журналу The Rolling Stone призналась, что любит мастурбировать перед зеркалом. Она заявила, что самоудовлетворение — важная часть ее жизни.