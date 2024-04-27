Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:05, 27 апреля 2024Забота о себе

Женщина решила помастурбировать по методу Билли Айлиш и поделилась впечатлениями

Фото: Henry Nicholls / Reuters

34-летняя Алмара Абгарян решила последовать примеру певицы Билли Айлиш и попробовала помастурбировать перед зеркалом. Впечатлениями от эксперимента она поделилась в статье для Metro.

Абгарян призналась, что, находясь обнаженной перед зеркалом, сначала чувствовала смущение, но вскоре обнаружила, что метод Билли Айлиш действительно помогает переосмыслить отношение к своему телу. «Увидев, как мои руки и ноги двигаются синхронно с вибрациями игрушки, я была ошеломлена, насколько сексуальной себя чувствую», — рассказала женщина.

Абрагян добавила, что много лет негативно оценивала свою фигуру, но наблюдение за своим отражением помогло ей избавиться от этих комплексов. Она призвала и других женщин попробовать повторить эксперимент. «Если вы нервничаете, просто рассмотрите свое обнаженное тело, прикоснитесь к себе без сексуальных намерений. Затем, когда будете готовы и если захотите, сделайте следующий шаг», — посоветовала женщина.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Ранее американская певица Билли Айлиш в интервью журналу The Rolling Stone призналась, что любит мастурбировать перед зеркалом. Она заявила, что самоудовлетворение — важная часть ее жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      У обвиняемого во взятках замминистра обороны нашли дом в 1500 «квадратов»

      Россиянка побывала в Узбекистане и раскрыла странные привычки местных

      Рогов назвал причины отвода ВСУ танков Abrams из зоны боев

      Более 10 украинских беспилотников подавили в Краснодарском крае

      В Пентагоне заявили о планах убедить партнеров поделиться Patriot для Украины

      Стало известно о взрывах в украинском Днепре

      Частный детектив назвал самые хитроумные уловки мужей ради измены женам

      Женщина решила помастурбировать по методу Билли Айлиш и поделилась впечатлениями

      Жители Краснодарского края сообщили о взрывах

      Поляки заблокировали на границе автомобили для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше