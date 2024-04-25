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14:45, 25 апреля 2024Культура

Билли Айлиш призналась в любви к мастурбации перед зеркалом

Билли Айлиш призналась, что любит мастурбировать перед зеркалом
Билли Айлиш

Билли Айлиш. Фото: Carlos Barria / Reuters

Американская певица Билли Айлиш призналась в любви к мастурбации перед зеркалом. Об этом она сообщила в интервью The Rolling Stone.

Исполнительница заявила, что самоудовлетворение — важная часть ее жизни, которая помогает ей: «Люди должны мастурбировать, чувак. И я не могу об этом не сказать, будучи человеком, который страдает от синдрома дисморфофобии и испытывает нелюбовь к телу на протяжении всей жизни».

Айлиш добавила, что любит заниматься мастурбацией перед зеркалом. По ее словам, именно так она чувствует себя сексуальной и начинает больше любить и принимать свое тело. Таким образом, она ощущает себя увереннее и комфортнее.

Ранее российская поп-певица и телеведущая Ольга Бузова прошла проверку на детекторе лжи и ответила на вопрос о сексе. Бузова подтвердила свои слова, что последний раз интим в ее жизни был в 2021 году.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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